Japonya'dan Çin'deki vatandaşlarına yeni tahliye operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan Çin'deki vatandaşlarına yeni tahliye operasyonu - Son Dakika

Japonya'dan Çin'deki vatandaşlarına yeni tahliye operasyonu

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Wuhan'daki vatandaşlarının tahliye edilmesi amacıyla bölgeye 5. uçağı göndereceklerini açıkladı.

Japonya'dan Çin'deki vatandaşlarına yeni tahliye operasyonu, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Wuhan'daki vatandaşlarının tahliye edilmesi amacıyla bölgeye 5. uçağı göndereceklerini açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bölgedeki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya'da Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'den yeni tahliye açıklaması geldi. Motegi, hükümetin Wuhan'daki vatandaşlarını Japonya'ya getirmek üzere bölgeye 5. uçağı göndereceğini açıkladı.


5. tahliye uçuşunun Pazar günü gerçekleştirilmesi için Çin makamları ile koordinasyonun sürdüğü belirtilirken, söz konusu uçuş ile tahliye operasyonlarının sonlandırılması bekleniyor.


Daha önce 763 kişi getirildi


Daha önce Wuhan'a gönderdiği 4 uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta, bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinlilerin de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı.


Evlerine döndüler


Öte yandan daha önce uçakla Japonya'ya getirildikten sonra yapılan ilk testleri negatif çıkan yolcular virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 12.5 gün hükümetin tahsis ettiği tesislerde gözetim altında tutulmuştu. Süre bitiminde uygulanan testlerde tekrar negatif sonuç veren kişilerin gözetimde tutuldukları tesislerden ayrılmalarına izin verildiği açıklanmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı
Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Arda Turan, Urawa Reds ile görüşme halinde Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan Çin'deki vatandaşlarına yeni tahliye operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]