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Japonya'dan Çin'e yanıt: "Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil" - Son Dakika

Japonya'dan Çin'e yanıt: "Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil"

11.06.2021 14:42
Japonya'dan Çin'e yanıt:

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelendirmesine Pekin'den gelen tepkiye yanıt gecikmedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelendirmesine Pekin'den gelen tepkiye yanıt gecikmedi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, ülkesinin Tayvan ile olan ilişkilerinin hükümet düzeyinde değil, pratiğe dayalı olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı "ülke" olarak nitelendirmesi, Tokyo-Pekin hattında gerilime neden olmuştu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın Tayvan ile olan ilişkilerinin hükümet düzeyinde değil, pratiğe dayalı olduğunu ifade etti. Tokyo'nun Çin'i tek meşru hükümet olarak tanıdığını hatırlatan Kato, "Japonya'nın konumu, Tayvan ile çalışma ilişkilerini hükümet dışı düzeyde sürdürmeye dayanmaktadır" dedi.

Çin ve Japonya arasında 1972'de imzalanan ortak bildiriye atıfta bulunan Kato, "Bu bizim temel politikamızdır ve bu politikamızda bir değişiklik yoktur" diye konuştu.

Krize neden olmuştu

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tayvan'ı ülke olarak nitelendirmesi, adanın bağımsızlığını tanımayan Pekin'in tepkisine neden olmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Suga'nın ifadelerinin Çin ve Japonya arasında 1972'de imzalanan ortak bildiri dahil 4 diplomatik sözleşmeye aykırı olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Tokyo'yu Suga'nın ifadeleri konusunda net bir açıklama yapmaya davet eden Wang, benzer bir olayın tekrarlanmaması çağrısında bulunmuştu. Wang, Çin'in egemenliğine zarar verecek söz ve davranışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı. - TOKYO

Japonya, Hükümet, Tayvan, Pekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya'dan Çin'e yanıt: 'Tayvan ile ilişkimiz hükümet düzeyinde değil' - Son Dakika


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