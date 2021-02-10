Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki - Son Dakika

Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki

10.02.2021 04:33
Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki, System.String[]

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını "mutlak surette kabul edilemez" olarak niteledi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını "mutlak surette kabul edilemez" olarak niteledi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joseph Young'ı kabulünün basına açık kısmında bir açıklama yapan Kişi, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasına tepki gösterdi.

Şubat başında yürürlüğe giren yasayı "mutlak surette kabul edilemez" şeklinde niteleyen Bakan Kişi, yasanın uygulanmasına ilişkin ülkesinin "ciddi seviyede endişeler" taşıdığını belirtti.

Başbakan Suga, meclis oturumundaki konuşmasında, yasanın uygulanmasının Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltmesine "müsamaha gösterilmeyeceğini" kaydetmişti.

Suga, "Yasa uluslararası hukukun aksine olacak şekilde işletilmemeli ve Japonya dahil ilgili ülkelerin yasal menfaatlerine zarar vermemelidir." demişti.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Biden ve Austin'den Japonya'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Kasım 2020'de telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, basın açıklamasında, Biden'a, "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında, Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." sözlerini aktarmıştı.

ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile ocak sonunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söylemişti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki - Son Dakika


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