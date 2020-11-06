Japonya'dan Çinli 4 bin balıkçı gemisine "münhasır ekonomik bölgemi terk et" uyarısı - Son Dakika

Japonya'dan Çinli 4 bin balıkçı gemisine "münhasır ekonomik bölgemi terk et" uyarısı

06.11.2020 06:15
Japonya'dan Çinli 4 bin balıkçı gemisine

Japonya bu yıl Çin'e ait 4 bin 137 balıkçı gemisine Japon Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) ihlal ettikleri sebebiyle bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Japonya bu yıl Çin'e ait 4 bin 137 balıkçı gemisine Japon Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) ihlal ettikleri sebebiyle bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Balıkçılık Ajansı (JFA) ve Sahil Güvenlik (KAIHO) birimlerinin Japon denizinde münhasır ekonomik bölge kapsamlı devriye gezdiklerini söyledi.

Kato, ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinin Japon Denizi kıyısındaki Noto yarımadasından başlayan ve balıkçılık için popülerliğiyle bilinen "Yamatotai" suları civarında münhasır ekonomik bölge ihlali yapan Çinli balıkçı gemilerine değindi.

Kato, Japonya makamlarının, bu bölgede yasa dışı sınır ihlali yapan ve Japon balıkçılarının faaliyetlerini tehlikeye atan Çinli 4 bin 137 balıkçı botuna, Japonya Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni terk etmesi uyarısı yaptığını belirtti.

Kato, "Japon balıkçıların güvenli faaliyetleri için yabancı balıkçı gemilerini izleme ve uyarıda bulunma kapsamında ilgili bakanlık ve kurumlarla iş birliğini yürütüyoruz." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon Denizi, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Çinli 4 bin balıkçı gemisine 'münhasır ekonomik bölgemi terk et' uyarısı - Son Dakika


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