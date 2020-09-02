Japonya'dan Covid-19'a karşı topyekün mücadele adımı - Son Dakika

Japonya'da hükümet, korona virüs salgını ile mücadele için tüm vatandaşlara ücretsiz aşı sağlamayı planlıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 26 milyon kişiye bulaşarak 900 bine yakın can kaybına neden olan Covid-19 virüsü, Japonya'da hükümeti harekete geçirdi. Siyasi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vaka sayısını minimize ederek olası can kayıplarını önlemeyi amaçlayan hükümetin Covid-19 aşısını tüm ülke vatandaşlarına ücretsiz olarak sağlamayı planladığı öğrenildi. Değerlendirme aşamasında olan plana göre ilk olarak sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların yararlanacağı uygulama kapsamında aşılama süreci yerel otoriteler tarafından yürütülecek.

"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin aşı uygulaması süreci için gerekli sistemin nasıl oluşturulacağı konusunda istişareyi sürdürdüğünü belirtti. Kato, potansiyel aşıların niteliği ve yürütülen tartışmalara bağlı olarak sürecin mali boyutu konusunda bir sonuca varacaklarını da sözlerine ekledi.

ABE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada öldürücü Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemlerin parçası olarak 2021'in ilk yarısına kadar tüm vatandaşlara aşı sağlama hedefini dile getirmişti. Ücretsiz aşı uygulamasının hayata geçmesi halinde maliyetin bu yıl ve 2021 yılı bütçesinden karşılanması bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)