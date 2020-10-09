Japonya'dan Covid-19 aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek - Son Dakika

Japonya'dan Covid-19 aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek

09.10.2020 09:01
Japonya'dan Covid-19 aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek, System.String[]

Japonya, gelişmekte olan ülkelerin potansiyel Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 130 milyon doları aşkın katkı sağlayacak.

Japonya, gelişmekte olan ülkelerin potansiyel Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 130 milyon doları aşkın katkı sağlayacak.

Dünya genelinde 36 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19'a dair aşı çalışmaları farklı ülkeler bünyesinde devam sürerken, Japonya'dan uluslararası aşı çalışmalarına destek geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ülkesinin gelişmekte olan ülkelerin korona virüs aşısına adil erişimini sağlamak için 172 ülkenin katılımıyla başlatılan COVAX girişimine 130 milyon doları aşkın katkı sağlayacağını açıkladı. Söz konusu desteğin Japonya'nın Haziran ayında Aşı İttifakı GAVI'ye sunduğu 300 milyon dolarlık mali desteğin bir parçası olduğu öğrenildi.

"Japonya aşı çalışmalarına önem veriyor"

Sağlık hizmetleri ile ilgili bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen uluslararası bir çevrimiçi toplantıda ülkesinin aşı çalışmaları konusundaki çabalarına değinen Motegi, "Japonya, yeni korona virüsle mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine, özellikle aşıların geliştirilmesi ve adil dağıtımına önem veriyor" dedi. Motegi, Covid-19 tedavisinde kullanılacak ilaçların tedariki, gelişmekte olan ülkelerin test kapasitesinin artırılması ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konularındaki çabalarını sürdüreceklerini de belirtti.

Ölü sayısı bin 600'ü aştı

Japonya'da şu ana kadar 86 bin 656 kişiye korona virüs bulaşırken, bin 617 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. - TOKYO

Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Japonya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Covid-19 aşı çalışmalarına 130 milyon dolarlık destek - Son Dakika

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