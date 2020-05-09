Japonya'dan Covid-19 tedavisi için yeni ilaç umudu - Son Dakika

Tokyo Üniversitesinden bilim insanları korona virüs tedavisinde etkili olduğu düşünülen 'nafamostat mesilat' ilacı için klinik çalışmalara başladı.

Kesin tedavisi ya da aşısı henüz bulunmayan öldürücü korona virüs ile ilgili Japonya'dan umut verici bir haber geldi. Tokyo Üniversitesinden bir grup araştırmacı, Covid-19 tedavisinde etkin olduğu düşünülen 'nafamostat mesilat' ilacı hakkında klinik çalışmalara başladı. Futhan adı altında satılan ve pankreas iltihabı ile kan pıhtısı oluşturan hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilaca ilişkin testlerin, korona virüs kaynaklı zatürreye yakalanan 160 hasta üzerinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Hastaları iki gruba ayıracak araştırmacıların, bir gruba Avigan adlı anti-viral ilaç ile birlikte Futhan'ı, diğer gruba ise yalnızca Avigan'ı uygulayarak Futhan'ın Covid-19 semptomları üzerindeki etkisini saptamaya çalışacağı ifade edildi.

Birçok ilaç gündeme geldi

Şimdiye dek aralarında astımdan gribe, AIDS'ten ebolaya birçok farklı hastalığa karşı kullanılan ilaçların korona virüse çare olabileceği gündeme gelmiş, son olarak ABD ve Japonya Remdesivir adlı ilacın acil durumlarda Covid-19 hastalarında kullanımına izin vermişti.

Klinik çalışmaları başlayan Futhan'ın ise, korona virüsün insan hücresine girmesini ve çoğalmasını engellediği düşünülüyor.

(İHA)