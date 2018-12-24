Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Endonezya'ya Destek Mesajı

Japonya'dan Endonezya'ya Destek Mesajı

2 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Endonezya'da meydana gelen tsunaminin ardından Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Japonya'dan Endonezya'ya Destek Mesajı, System.String[]
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Endonezya'da meydana gelen tsunaminin ardından Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye geçmiş olsun mesajı gönderdi. Kono, Japonya'nın Endonezya'ya destek vermeye hazır olduğunu da bildirdi.

Japonya, Cumartesi günü Endonezya'da yaşanan tsunami faciasının ardından Endonezya'ya destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye gönderdiği mesajda geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı da diledi. Tsunami felaketindeki yaralılarının bir an önce iyileşmesini ve hasar gören bölgelerin hızlı bir şekilde yeniden inşa edilmesini umduğunu belirten Kano, Japonya'nın bu konuda Endonezya'ya destek vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

281 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda Cumartesi günü meydana gelen tsunami faciasında 281'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi de yaralanmıştı. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:24 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Japonya, Güncel
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