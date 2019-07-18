Japonya'dan G7'ye "Libra'yı kapsamlı inceleme" çağrısı

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, G7 maliye bakanlarını, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya yönelik mevcut yasaların gözden kaçırabileceği risklere karşı "kapsamlı bir inceleme" yapmaya çağırdı.CNBC'de yer alan habere göre Aso, Fransa'da düzenlenen Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 toplantısının ilk gününde gazetecilere yaptığı açıklamada mevcut yasaların söz konusu Libra projesini değerlendirmek için yeterli olmayabileceğini belirtti ve ekledi:"Libra'nın mevcut yasaların değerlendirmeye almadığı olası risklere karşı projenin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Fakat bir diğer yandan yetkililer geride kalmamak için bir an önce harekete geçmeli."Libra projesine yönelik eleştiriler üzerine, Facebook Blockchain Departmanı Başkanı David Marcus'un ABD Temsilciler Meclisi'nde yasa yapıcıların endişelerini yatıştırma hamlesi başarısız olmuştu.ABD Başkanı Donald Trump Facebook'un finansal hizmet vermek için, "diğer bankaların kurallarına uyması gerektiğini" söylemiş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da söz konusu projenin "dikkatlice incelenmesi gerektiğini" vurgulamıştı."Çoğu G7 üyesi, tüketici verilerinin korunması ve parasal politikaya yönelik olası etkileri kapasamında Libra'yı ciddi bir sorun olarak görüyor" diyen Aso, söz konusu endişelerin G7 toplantısı sonunda yapılan açıklamada yanıtlanacağını belirtti.