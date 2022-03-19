Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği - Son Dakika
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Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği

19.03.2022 04:43
Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği

Japon hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Gana ve Kamerun'a aşı gönderecek.

Japon hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Gana ve Kamerun'a aşı gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın, salgınla mücadelede Afrika ülkelerine desteği sürüyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla Gana'ya 310 bin, Kamerun'a 70 bin doz aşı temin edilecek.

30 milyon nüfuslu Gana ve 26 milyon nüfuslu Kamerun'a tedarikin, hava yoluyla bu hafta sonunda sağlanacağı kaydedildi.

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Japonya, Kamerun, Gana, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı desteği - Son Dakika


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