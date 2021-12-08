Japonya'dan gelişen ülkelere beslenme sorunlarına yönelik 300 milyar yenlik taahhüt - Son Dakika

Japonya'nın, beslenme sorunlarıyla mücadele amacıyla gelişen ülkelere, gelecek 3 yıl içerisinde 300 milyar yen (2,6 milyar dolar) destek vereceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve beslenme sorunlarının ele alındığı hibrit zirvede yaptığı konuşmada salgın hastalık ve açlıkla mücadeleye değindi.

Omicron varyantı sonrası acil aşı ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine 10 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceklerini belirten Kişida, "Kovid-19 salgının üstesinden gelmek acil bir mesele" dedi.

Salgınla mücadelenin, beslenme üzerinde "önemli bir etkisi" olduğunu belirten Kişida, açlıkla mücadele kapsamında, gelişen ülkelere, gelecek 3 yılda 300 milyar yen (2,6 milyar dolar) destek taahhüdünde bulundu.

Kişida, salgının ekonomik faaliyetleri ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "İnsan güvenliği prensibi olarak evrensel sağlık güvencesini başarmak ve bilim ve teknoloji temelinde sürdürülebilir gıda sistemleri kurmak için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.