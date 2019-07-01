Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Güney Kore'ye ithalat kısıtlaması
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Japonya'dan Güney Kore'ye ithalat kısıtlaması

23 dakika önce

Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi.

Japonya'dan Güney Kore'ye ithalat kısıtlaması, System.String[]
Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:38 
Güney Kore, Japonya, Ekonomi
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