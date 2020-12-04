Japonya'dan İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına vize - Son Dakika

Japonya'da Ulusal Meclis İngiltere ile imzalanan ikili serbest ticaret anlaşmasını onaylayarak, anlaşmanın Ocak ayının başında yürürlüğe girmesinin önünü açtı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ardından başlayan geçiş süreciyle gündeme gelen ve Japonya-İngiltere arasında geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan ikili serbest ticaret anlaşması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya Ulusal Meclisi, bugünkü genel kurul toplantısında anlaşmayı onaylayarak gelecek yıl Ocak ayında yürürlüğe girmesinin önünü açtı. Anlaşmanın İngiliz parlamentosu tarafından da bu ay içinde onaylanması bekleniyor.

AB sonrası yeni dönem

İngiltere Ocak ayında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmış, Japonya ise İngiltere ile ticarete AB ile daha önce imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması temelinde devam etmişti. Geçiş sürecinin bu yıl sonunda sona ermesiyle geçerliliğini yitirecek mevcut anlaşma nedeniyle taraflar yeni bir anlaşmanın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtmişti. Haziran ayında müzakerelere başlayan Japonya ve İngiltere, Ekim ayında ise anlaşmaya son noktayı koymuştu.

Ticari imtiyazlar sağlayacak

Mevcut Japonya-AB anlaşmasında olduğu gibi otomobiller, demiryolu araçları ve otomobil parçaları gibi ürünlerde karşılıklı vergi indirimleri sağlayacağı belirtilen yeni anlaşma kapsamında, Japonya'nın İngiltere'nin çiftlik ürünlerine uyguladığı vergilerin de önceki AB anlaşmasıyla aynı seviyede tutulacağı ifade edilmişti. - TOKYO