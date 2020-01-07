Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma yükümlülüklerine uyma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma yükümlülüklerine uyma çağrısı - Son Dakika

Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma yükümlülüklerine uyma çağrısı

6 saat önce

Japonya, İran'a uluslararası güçlerle imzaladığı nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma yükümlülüklerine uyma çağrısı, System.String[]

Japonya, İran'a uluslararası güçlerle imzaladığı nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Suga Yoşihide, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya alma kararını "üzüntü ve endişeyle" karşıladıklarını belirtti.

Suga, açıklamasında, "İran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini sürdürmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesi sonrasında, önceki gün, 2015'te imzalanan anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.

Japonya Ortadoğu'daki gerginliğin uluslararası ticareti etkilemesini istemiyor

Japonya son dönemde ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliklerin gemi ticaretini tehdit etmesinden endişe duyuyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı.

ABD olayın ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunmuş ancak İngiltere haricinde Avrupa ülkelerinden olumlu yanıt alamamıştı.

İran ile dostane ilişkilerini bozmak istemeyen Japonya ABD'nin koalisyona katılması teklifini geri çevirmiş, ardından bir muhrip gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi müstakil görev gücünü Aden Körfezi'ne gönderme kararı almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi
Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

Son Dakika Haberleri
21:48 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kamerada - Son Dakika
21:46 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:46 Antalya Devlet Opera ve Balesince "Çardaş Prensesi" sahnelendi - Son Dakika
21:45 Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma yükümlülüklerine uyma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]