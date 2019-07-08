Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı
1 saat önce
Japonya, İran'a nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37
, İran
'a nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı
HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor
Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!