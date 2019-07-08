Son Dakika Haberleri: Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı
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Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı

1 saat önce

Japonya, İran'a nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı, System.String[]
Japonya, İran'a nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 
Japonya, İran, Ekonomi
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