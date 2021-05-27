Japonya'dan İsrail-Filistin sorununun barışçıl çözümüne destek - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Filistinli mevkidaşı Riyad El-Maliki ile yaptığı telefon görüşmesinde, acil yardım ihtiyacı ve Gazze Şeridi'ndeki yeniden yapılanma çabalarına destek dahil olmak üzere ülkesinin İsrail-Filistin sorununun barışçıl çözümünde aktif rol oynamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin Filistinli mevkidaşı Riyad El-Maliki ile bugün yerel saat ile 16.00 sularında yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların Filistin ve İsrail'i çevreleyen son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Çok sayıda sivil can kaybına neden olan durum göz önüne alındığında ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edilen Motegi'nin Filistin yönetimini ateşkesin kalıcılığını sağlamak üzere bölgedeki gerilimi hafifletme çabalarını sürdürmeye çağırdığı belirtildi.

"Çözümde aktif rol oynamada kararlıyız"

Acil yardım ihtiyacının derhal ele alınması ve Gazze Şeridi'ndeki yeniden yapılanma çabalarına yardım edilmesi de dahil olmak üzere ülkesinin sorunun çözümünde aktif rol oynama kararlılığını muhatabına ileten Motegi'nin, Japonya'nın Orta Doğu barış süreci ile ilgili iki devletli çözüme verdiği desteği yinelediği açıklandı. Motegi'nin ayrıca Japonya'nın daha önce hayata geçirdiği "Barış ve Refah Koridoru" ile "Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya İşbirliği Konferansı (CEAPAD)" girişimleri gibi kendi inisiyatifleri aracılığıyla ilgili taraflar arasında güven artırıcı çabalara devam etme taahhüdünü yinelediği bildirildi.

El-Maliki: "Barışın tesisi için tüm çabayı göstereceğiz"

Japonya'nın Orta Doğu'da barışı sağlamak için uzun süredir devam eden çabalarından duyduğu memnuniyeti Motegi'ye ileten El-Maliki'nin ise Filistin'in barışı sağlama konusunda tamamen kararlı olduğunu, bölgede istikrarın sağlanması için ateşkesi sürdürmek de dahil tüm çabanın gösterileceğini ifade ettiği kaydedildi. - TOKYO