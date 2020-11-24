Japonya'dan İzmir'e deprem desteği - Son Dakika

Japonya'dan İzmir'e deprem desteği

24.11.2020 16:27
Japonya'dan İzmir'e deprem desteği, System.String[]

Japonya'nın Kobe şehrinin Uluslararası Sürdürülebilirlik Organizasyonu Başkanı Yoshio Iwamura, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Japonya'nın Kobe şehrinin Uluslararası Sürdürülebilirlik Organizasyonu Başkanı Yoshio Iwamura, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yoshio Iwamura, Başkan Soyer'den depremin etkileri hakkında bilgi aldı.

Kobe Uluslararası Sürdürülebilirlik Organizasyonu (Kobe International Sustaining Organization) Başkanı Yoshio Iwamura, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tunç Soyer, konuğunu Kültürpark İzmir Sanat'taki başkanlık ofisinde ağırladı. Yoshio Iwamura, depremden sonra kentteki toparlanma sürecinin nasıl olduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu süreçte yaptığı çalışmaları sordu.

Başkan Soyer Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı

Başkan Tunç Soyer, kentin 6.9 büyüklüğünde büyük bir felaket yaşadığını, depremde 116 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 50 bine yakın insanın da evini kaybettiğini ve en az 10 bin çocuğun bu felaketten etkilendiğini anlatan Soyer, depremde evlerini kaybedenlerin barınma sorununu çözmek için kampanyalar düzenlediklerini belirtti. Soyer, "Bu süreçte 6 bin 667 kişi ev ihtiyacının olduğunu bildirdi. 4 bin 429 kişi kira desteğinde bulundu. Evini depremzedelere açanların sayısı 223. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile 16 milyon lira kira desteği sağlandı. Bu kampanyada ihtiyacı olan insanlar ile destek verecek bağışçıları bir araya getiriyoruz. Köprü kuruyoruz. 226 evin tüm ihtiyacını karşılayarak depremzedelerin kullanımına sunmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İzmir için kampanya başlatacaklar

Yoshio Iwamura, 1995 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde de benzer bir felaketin yaşandığını anımsatarak, "Biz de aynı felaketi yaşadık. 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti. Burada bir de tsunami felaketi yaşandı. Biz böyle felaketlerin ardından ilk olarak okulların durumuna bakıyoruz. Okul binaları yapıyoruz. Çünkü çocuklar geleceğimizdir. Eğitimlerinin aksamaması lazım" diye konuştu. Yoshio Iwamura, İzmir depreminde ailesini kaybeden çocuklara yönelik bir proje hayata geçirmek için de Japonya'da bağış toplamayı planladıklarını söyledi. Iwamura, Hyogo Valisi Governor Toshizo Ido ve Kobe Şehri Belediye Başkanı Mayor Kizo Hisamoto imzalı mektuplarını da Tunç Soyer'e teslim etti. Soyer de konuğuna plaket takdim etti. - İZMİR

Japonya'dan İzmir'e deprem desteği
Japonya'dan İzmir'e deprem desteği

Tunç Soyer, Japonya, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'dan İzmir'e deprem desteği - Son Dakika


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