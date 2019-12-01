Son Dakika Haberleri: Japonya'dan "Keşmir" açıklaması
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Japonya'dan "Keşmir" açıklaması

6 saat önce

Japonya, "Keşmir'deki" duruma "dikkatlice" baktığını ve barışçıl bir çözümün diyalog yoluyla bulunacağını umduğunu bildirdi.

Japonya'dan

Japonya, "Keşmir'deki" duruma "dikkatlice" baktığını ve barışçıl bir çözümün diyalog yoluyla bulunacağını umduğunu bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Yardımcısı Kaifu Atsushi, Hindistan ile Japonya arasında gerçekleştirilen "iki artı iki" diyaloğu toplantısı için bulunduğu Yeni Delhi'de, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin "Keşmir sorunu, toplantıda görüşüldü mü?" sorusuna verdiği yanıtta Kaifu, "Bakanların özel konu hakkında ayrıntılı tartışmaya girdiklerini hatırlamıyorum." dedi.

Kaifu, bölgedeki duruma dikkatlice baktıklarını belirterek, "Keşmir ile ilgili uzun zamandır devam eden görüş farklılıklarının farkındayız. Barışçıl bir çözümün diyalog yoluyla bulunacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Hindistan ile Japonya arasında Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında "iki artı iki" diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Yeni Delhi, Hindistan, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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