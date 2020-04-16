Japonya'dan korona virüs ile mücadelede yeni adım - Son Dakika
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Japonya'dan korona virüs ile mücadelede yeni adım

6 saat önce

Japonya'da hükümet, korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyalette ilan edilen OHAL kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletme kararı aldı.

Japonya'dan korona virüs ile mücadelede yeni adım, System.String[]

Japonya'da hükümet, korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyalette ilan edilen OHAL kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletme kararı aldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü nedeniyle daha önce 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya, kararın kapsamını genişletme kararı aldı. Hükümet tarafından korona virüsü ile mücadele için kurulan görev gücü, bugün uzman kurulunun konuyla ilgili görüşlerini dinledikten sonra toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda tüm ülkede OHAL ilan edilmesine dair karar resmen onaylandı. Böylece ilk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olan OHAL'in kapsamı, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. Başbakan Shinzo Abe, hükümetin tüm vatandaşlara 100 bin Yen (930 Dolar) para yardımı yapacağını açıkladı.

VİRÜSLE MÜCADELEDE DAHA FAZLA YETKİ

İlk olarak 7 eyaleti kapsayacak şekilde ilan edilen OHAL kararı geçerli olduğu bölgelerin valilerine halka evde kalma talimatı verme, okul vb. devlet kurumlarının işleyişini kısıtlama, tiyatro, konser salonu ve stadyum gibi toplu etkinlik mekanlarının kullanımını kısıtlama ya da geçici olarak kapanmasını talep etme yetkisi vermişti.

YASAL YAPTIRIM YOK

OHAL kararının dayandığı Japonya yasalarının sınırları nedeniyle vatandaşların valiliklerden yapılan çağrılara uymamaları halinde cezai yaptırıma maruz kalmayacağı açıklanırken, Çin ve İtalya gibi virüsten ciddi şekilde etkilenen ülkelerdekine benzer sokağa çıkma yasağı ya da şehir karantinası gibi zorunlu önlemlerin alınmayacağı kamuoyuna yansımıştı. Kararın geçerli olduğu bölgelerdeki ticari işletmeler faaliyetlerini durdurmaya zorlanmasa da bazı işletmelere kepenk kapatma çağrısı yapılmıştı.

ŞARTLI KAMULAŞTIRMA HAKKI

Vatandaşları direk olarak etkileyecek zorlayıcı tedbirler içermemesine rağmen, hükümet virüsle mücadele kapsamında birçok yetki kullanma hakkına sahip. Valiler, özel arazileri ve binaları sahiplerinin makul neden olmaksızın kullanımına izin vermemesi durumunda virüsle mücadele kapsamında kamulaştırma yetkisi elde etti. Ayrıca ilaç ve gıda şirketlerine stok yasağı getirebileceği belirtilen valilerin, virüsle mücadelede acil gerekli olan malzemelerin halka ulaştırılması için özel firmalardan yardım alabileceği belirtildi.

BEKLENTİ HAKİMDİ

İlk olarak alınan sınırlı OHAL kararı sonrası kapsam dışında kalan bazı eyaletlerde OHAL beklentisi hakim olmuş, vaka sayısının artışı üzerine Aichi eyaleti merkezi hükümetten bağımsız olarak kendi OHAL kararını ilan etmişti. Kyoto'nun da 7 eyaleti kapsayan OHAL uygulamasına dahil edilmek için Abe hükümetinden talepte bulunacağı kamuoyuna yansımıştı. Son olarak ise Hokkaido Eyaleti ve eyaletin merkezi olan Sapporo Şehri'nin yönetimi artan vaka sayısı karşısında acil durum bildirisi yayınlamıştı. Son gelişmelerle tüm ülkede geçerli hale gelen OHAL, 6 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak.

( Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:10 Kaynak: İHA

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