Japonya'dan korona virüsü ile mücadelede 10.3 milyar Yen'lik bütçe - Son Dakika

Japonya'da kabine, korona virüsü salgını ile mücadelede kullanılacak 10.3 milyar Yen'lik harcama paketini onayladı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da yayılmaya devam eden korona virüsü ile ilgili Japonya hükümetinden önemli bir adım geldi. Kabine, virüsle mücadele için uygulanacağı açıklanan acil durum önlem paketini finanse edecek 10.3 milyar Yen'lik (yaklaşık 567 milyon Türk Lirası) bütçe paketini bugün onayladı.



Virüsle mücadelede kullanılacak



Bütçenin salgının merkez üssü Wuhan'dan 4 uçakla tahliye edilen Japon vatandaşları ile ilgili tedbir, tahliye ve tedavi masrafları ile Yokohama Limanı'nda karantina altında bulunan gemideki yolcu ve mürettebat için yapılacak sağlık harcamalarında kullanılacağı öğrenilirken, Korona virüsü kaynaklı yoğun talebin ardından piyasada tükenen maskelerin üretiminin artırılması için de tedarikçilere söz konusu bütçeden destek sağlanacağı belirtildi.



Ayrıca, bundan sonra havalimanları ve limanlarda uygulanacak daha sıkı kontrol tedbirleri için yapılacak masraflar da söz konusu fondan karşılanacak.



Test kapasitesi artırılacak



Ülkede Korona virüsünü teşhis edebilen merkezlerin test kapasitesinin artırılması için de kullanılacağı kaydedilen bütçeden, test kitleri ve aşı gibi tıbbi ürünlerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara da destek verilecek. - TOKYO