Japonya'dan korona virüsü önlemleri - Son Dakika
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Japonya'dan korona virüsü önlemleri

7 saat önce

Japonya'da hükümet korona virüsünün yoğun görüldüğü bölgelerde görev yapmak üzere uzmanlardan özel ekip kurdu.

Japonya'dan korona virüsü önlemleri, System.String[]

Japonya'da hükümet korona virüsünün yoğun görüldüğü bölgelerde görev yapmak üzere uzmanlardan özel ekip kurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da hükümetten yeni önlem adımı geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı, Tokyo ve Wakayama dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde vakaların yoğunluk gösterdiğini değerlendirerek 30 kişilik özel bir ekip kurdu. Üniversitelerdeki ve Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki uzmanlardan oluşan ekip, vakaların yoğunlaştığı bölgelere gönderilerek veri toplama ve analiz etme görevi üstlenecek. Virüsten etkilenen bölgelerin yerel hükümetleri ile işbirliği içinde çalışacağı öğrenilen ekibin "erken teşhis ve hızlı önlem" prensibi doğrultusunda görev yapacağı belirtildi.

VİRÜSTEN KORUNMA REHBERİ HAZIRLANDI

Öte yandan Tohoku Tıp ve Eczacılık Üniversitesi de korona virüsünden nasıl korunulacağını anlatan bir çevrimiçi rehber hazırladı. Rehbere göre, virüse yakalanan aile üyesinin bakımı kritik önem taşıyor. Enfekte olan aile bireyinin bakımını üstlenen kişilerin mutlaka eldiven ve yüz maskesi kullanması gerektiği belirtilirken, elleri sıklıkla yıkamak ve sık sık vücut ısısı ölçümü yapmak da bir diğer önemli nokta olarak görülüyor. Bireylere yemek yerken kendi tabaklarını kullanmaları ve yemek öncesinde tabakları dezenfekte etmeleri önerisinde bulunan uzmanlar, çamaşırların da yıkanmadan önce 80 santigrat derece sıcaklıktaki suda bekletilmesini tavsiye ediyor. Odaların her 1-2 saatte bir 5 ila 10 dakika havalandırılmasının da virüsün yayılma riskini azaltacağı belirtiliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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