Japonya'dan Korona virüsüne karşı sıkı önlemler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan Korona virüsüne karşı sıkı önlemler - Son Dakika

Japonya'dan Korona virüsüne karşı sıkı önlemler

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada paniğe neden olan Korona virüsüne karşı, Japon yetkililer virüsü taşıyanları belirlemek için havaalanı ve limanlarda virüs testleri yapılacağını duyururken, Japon şirketler de karantina altına alınan Wuhan'da bulunan çalışanlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

Japonya'dan Korona virüsüne karşı sıkı önlemler, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada paniğe neden olan Korona virüsüne karşı, Japon yetkililer virüsü taşıyanları belirlemek için havaalanı ve limanlarda virüs testleri yapılacağını duyururken, Japon şirketler de karantina altına alınan Wuhan'da bulunan çalışanlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.


Japonya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü ile ilgili geniş önlemler almaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ülke girişlerinde sıkı denetimlere başlarken, Japon firmalar ise karantina bölgesinde bulunan personellerini tahliye etmeye hazırlanıyor. En son verilen bilgilere Japonya'da 4 kişide Korona virüsü olduğu tespit edilmişti.


Havaalanı ve limanlarda Korona testi


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü ile ilgili Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Korona virüsüne karşın önlem almak amacıyla ülkedeki havaalanları ve limanlarda virüs testi uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, şüpheli kişilerden alınan örneklerin Narita ve Haneda havaalanları da dahil 13 noktada kurulacak karantina noktalarında gerçekleştirilecek testlerde değerlendirileceğine vurgu yapıldı. Testlerin, Wuhan'ı ziyaret etmiş olan ya da Japonya'ya varışında ateş ve diğer belirtileri gösteren kişilere uygulanacağı öğrenilirken, test kitlerinin bu hafta sonuna kadar karantina noktalarına teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan şüpheli kişilerden alınan örnekler şimdiye dek test için Japonya'daki Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü veya halk sağlığı enstitülerine gönderilirken, alınan bu karalarla Japonya Sağlık Bakanlığının, virüsün yayılma hızını göz önüne alarak test sürecini hızlandırmak adına kontrollerin ülke girişlerinde yapılacağı ifade ediliyor.


Japon şirketler Wuhan'daki çalışanlarını tahliye edecek


Japon hükümetinin karantina bölgesindeki vatandaşlarının tahliye edileceğine dair açıklamasının ardından, Japon şirketler de Korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan Wuhan kentinde bulunan çalışanlarını ve ailelerini şehirden tahliye etmek amacıyla yasal süreci başlattıklarını belirtti. Japonya Dış Ticaret Örgütü'nün verilerine göre Wuhan ve çevresinde yaklaşık 160 Japon firması faaliyet gösteriyor. Bunların yaklaşık yarısının otomobil endüstrisinde olduğu ifade edilirken, bölgede faaliyeti bulunan şirketler arasında Nissan Motor ve Honda gibi otomotiv devlerinin de bulunduğu belirtiliyor.


Çin'deki geleneksel yeni yıl tatili nedeniyle an itibariyle kapalı olan şirketlerin, ne zaman mesaiye başlayacağı ise salgın nedeniyle belirsizliğini koruyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin"
Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama İsrailli istihbarat subayından, koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı! Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan Korona virüsüne karşı sıkı önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]