Japonya'dan Korona virüsüne karşı sıkı önlemler - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada paniğe neden olan Korona virüsüne karşı, Japon yetkililer virüsü taşıyanları belirlemek için havaalanı ve limanlarda virüs testleri yapılacağını duyururken, Japon şirketler de karantina altına alınan Wuhan'da bulunan çalışanlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.



Japonya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü ile ilgili geniş önlemler almaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ülke girişlerinde sıkı denetimlere başlarken, Japon firmalar ise karantina bölgesinde bulunan personellerini tahliye etmeye hazırlanıyor. En son verilen bilgilere Japonya'da 4 kişide Korona virüsü olduğu tespit edilmişti.



Havaalanı ve limanlarda Korona testi



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü ile ilgili Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Korona virüsüne karşın önlem almak amacıyla ülkedeki havaalanları ve limanlarda virüs testi uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, şüpheli kişilerden alınan örneklerin Narita ve Haneda havaalanları da dahil 13 noktada kurulacak karantina noktalarında gerçekleştirilecek testlerde değerlendirileceğine vurgu yapıldı. Testlerin, Wuhan'ı ziyaret etmiş olan ya da Japonya'ya varışında ateş ve diğer belirtileri gösteren kişilere uygulanacağı öğrenilirken, test kitlerinin bu hafta sonuna kadar karantina noktalarına teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan şüpheli kişilerden alınan örnekler şimdiye dek test için Japonya'daki Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü veya halk sağlığı enstitülerine gönderilirken, alınan bu karalarla Japonya Sağlık Bakanlığının, virüsün yayılma hızını göz önüne alarak test sürecini hızlandırmak adına kontrollerin ülke girişlerinde yapılacağı ifade ediliyor.



Japon şirketler Wuhan'daki çalışanlarını tahliye edecek



Japon hükümetinin karantina bölgesindeki vatandaşlarının tahliye edileceğine dair açıklamasının ardından, Japon şirketler de Korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan Wuhan kentinde bulunan çalışanlarını ve ailelerini şehirden tahliye etmek amacıyla yasal süreci başlattıklarını belirtti. Japonya Dış Ticaret Örgütü'nün verilerine göre Wuhan ve çevresinde yaklaşık 160 Japon firması faaliyet gösteriyor. Bunların yaklaşık yarısının otomobil endüstrisinde olduğu ifade edilirken, bölgede faaliyeti bulunan şirketler arasında Nissan Motor ve Honda gibi otomotiv devlerinin de bulunduğu belirtiliyor.



Çin'deki geleneksel yeni yıl tatili nedeniyle an itibariyle kapalı olan şirketlerin, ne zaman mesaiye başlayacağı ise salgın nedeniyle belirsizliğini koruyor. - TOKYO