Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler - Son Dakika

Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler

6 saat önce

Japonya'da hükümet, korona virüsünün hızla etkisi altına aldığı Avrupa'nın bazı bölgelerinden gelen yabancılara yönelik yeni seyahat kısıtlamalarını hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler, System.String[]

Japonya'da hükümet, korona virüsünün hızla etkisi altına aldığı Avrupa'nın bazı bölgelerinden gelen yabancılara yönelik yeni seyahat kısıtlamalarını hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.


Japonya, korona virüsü riski nedeniyle Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang Eyaleti'ndeki Cheongdo ilçesi ve Daegu şehri ile Çin'in Zhejiang ve Hubei eyaletlerine ve İtalya'nın kuzeyinden gelen yabancılara yönelik seyahat kısıtlamaları uyguluyor. Kısıtlamaların sınırını Avrupa'nın riskli bölgelerini içine alacak şekilde genişleten Japonya, sınır tedbirlerini arttırmaya hazırlanıyor. Yeni kısıtlamaların İspanya'da Madrid dahil 3 bölge, İtalya'da Ligurya dahil 4 bölge, İsviçre'nin Ticino bölgesinin tamamı ve İzlanda'nın tümünü kapsayacağı duyuruldu. Bu bölgelerde bulunan yabancı ziyaretçiler 14 gün Japonya'ya giremeyecek.


Hükümet ayrıca Fransa ve Almanya dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen gezginlerden ve Japon vatandaşlarından, tedbir amacıyla 14 gün boyunca kendilerini toplumdan izole etmelerini istedi.


Ölü sayısı 35'e, vaka sayısı bin 547'ye yükseldi


Japonya'da korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. Japonya'da korona virüsü vakaları bin 547'ye, virüs kaynaklı can kayıpları ise 35'e yükseldi. Korona virüsü Japonya'da etkisini sürdürüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 35'e yükseldi. Karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı da bin 547'ye yükseldi. Ülkenin farklı eyaletlerinden 821 kişi korona virüsüne yakalanırken, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulunan 712 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Hükümetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.


2020 Tokyo Olimpiyatlarında değişiklik yok


Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na planlandığı gibi bu yaz ev sahipliği yapmak için hazırlıklara devam ettiklerini bildirdi. Korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği sorusu gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. G7 ülkesi liderlerinin korona virüsünü ele almak üzere dün gerçekleştirdikleri telekonferansın ardından bugün gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, G7 liderlerinin olimpiyatları erteleme seçeneğini gündeme getirmediğini söyledi. Japonya hükümetinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ile işbirliği içinde etkinliklerin planlandığı tarihlerde gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Yoshihide Suga, olimpiyat meşalesi koşusunun planlandığı 26 Mart tarihinde Fukushima Eyaleti'nden başlayacağını duyurdu.


Olimpiyatların iptal edileceğine dair söylentiler korona virüsünün etki alanını genişletmesiyle kamuoyunun uzun süre meşgul etmiş, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha önce yaptığı açıklamada Tokyo Olimpiyatları hakkında bir karar vermek için çok erken olduğunu belirtmişti.


Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da korona virüsü salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini açıkladı, ancak WHO'nun erteleme çağrısı yapması halinde çağrıya uyacaklarını duyurdu. Olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump,'erteleme' seçeneğini gündeme getirmişti. - TOKYO

Hükümet, Japonya, Avrupa, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:35:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan korona virüsüne karşı yeni önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]