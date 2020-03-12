Japonya'dan "koronavirüs salgını olimpiyatları etkilemeyecek" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan 'koronavirüs salgını olimpiyatları etkilemeyecek' açıklaması - Son Dakika

Japonya'dan "koronavirüs salgını olimpiyatları etkilemeyecek" açıklaması

6 saat önce

Japonya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "küresel salgın" ilan etmesinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın organizasyonunu etkilemeyeceğini bildirdi.

Japonya'dan

Japonya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "küresel salgın" ilan etmesinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın organizasyonunu etkilemeyeceğini bildirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın belirlenen takvimde 24 Temmuz-9 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Yaz Oyunları'nı düzenlemek üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, organizasyon komitesi ve Tokyo belediyesiyle yakın iş birliği içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükümetimizin tavrında bir değişiklik yoktur." dedi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike de küresel salgın değerlendirmesinin Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edileceği endişesine yol açtığına dikkati çekerek, "Farklı kişilerden farklı yorumlar duyuyoruz fakat bugüne dek yaptığımız onca hazırlık ve Japon halkının beklentisi hesaplandığında bir iptal veya erteleme düşünülemez." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, kuruluşun "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (küresel salgın) olarak karakterize edilebileceği" değerlendirmesini yaptığını duyurmuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Koronavirüs dünya genelinde 126 bin 483 kişiye bulaşırken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da şu ana dek 696'sı, 12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde olmak üzere 1335 vaka görüldü, 7'si gemide, 16'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan "koronavirüs salgını olimpiyatları etkilemeyecek" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]