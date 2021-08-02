Japonya'dan Kovid-19 ile mücadele için yeni adım! Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak

Kyodo ajansının haberine göre, koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Japonya ile Moğolistan arasında mutabakat yapıldı.
Tokyo hükümeti, 8 milyon dolar hibeyi içeren mutabakat çerçevesinde 3,2 milyon nüfuslu Moğolistan'ın salgınla mücadelesine destek olacak.
Bu kapsamda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kovid-19 aşılarının depolanması ve nakliyesine yönelik Moğolistan'da soğuk zincir tedarik ağı kuracak.
Kaynak: AA
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