Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı - Son Dakika

Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı

6 saat önce

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi.

Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı, System.String[]

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Motegi, Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alınması uygulamasının da mart sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardığını hatırlatan Motegi, "Özel koşullar dışında, herhangi bir istisna olmayacak." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de Avrupa'dan gelen 19 kişide Kovid-19 tespit edildi

Güney Kore Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Avrupa'dan gelen yolculardan 101'inde yüksek ateş ve solunum rahatsızlığı belirtileri görülmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1444 yolcudan 19'unun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Japonya, Avrupa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor         
04:37
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]