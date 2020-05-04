Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak - Son Dakika Dünya

Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak

13 dakika önce

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs ile ilgili mücadele 140'tan fazla ülkede sürüyor.

Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak, System.String[]

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs ile ilgili mücadele 140'tan fazla ülkede sürüyor. Japonya'da hükümet koronavirüs (Covid-19) kapsamında ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarını 31 Mayıs'a kadar uzatmayı planlıyor.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs bçir çok ülkede etkisini sürdürmeye devam ederken, Japonya'da hükümet salgına ilişkin kritik bir karar aldı. Japonya'da hükümet yetkilileri koronavirüs önlemleri kapsamında alınan OHAL kararının 31 Mayıs'a kadar uzatılacağını ifade ederken başka bir üst düzey yetkili, hükümetin nispeten yüksek sayıda vaka olan bölgelerde dahi parkların, müzelerin, kütüphanelerin ve diğer bazı kamu tesislerinin yeniden açılmasına izin vermeyi planladığını söyledi.

OHAL DETAYLARINI BAŞBAKAN ABE AÇIKLAYACAK

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Japonya hükümeti, 7 Nisan'da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka'da bir ay süreyle OHAL ilan etmiş ardından sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.


Koronavirüs, Japonya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:58 Kaynak: DHA


Son Dakika

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti         
10:07
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir         
10:05
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu         
10:02
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada         
09:32
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor         
09:18
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi         
09:09
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor         
09:06
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı         
09:03
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor         
08:56
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak         
08:56
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor         
08:37
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak         
08:26
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor         
08:14
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı         
07:59
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı         
07:55
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok         
07:40
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz         
05:46
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti         
04:38
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor         
00:29
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
00:00
Antalya Valisi'ne Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı         
23:44
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı         
23:37
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı         
23:16
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor         
23:16
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi         
22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım         
22:31
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu         
22:28
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi         
22:24
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi         
22:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 10:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]