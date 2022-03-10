Japonya'dan, Kuril bölgesinde vergiden muaf bölge oluşturacak Rusya'ya tepki - Son Dakika
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Japonya'dan, Kuril bölgesinde vergiden muaf bölge oluşturacak Rusya'ya tepki

10.03.2022 10:17
Japonya'dan, Kuril bölgesinde vergiden muaf bölge oluşturacak Rusya'ya tepki

Japon hükümeti, kuzeyindeki Kuril Adaları bölgesinde Rusya'nın vergiden muaf bölge oluşturacak kanunu onaylamasının "talihsizlik" olduğunu bildirdi.

Japon hükümeti, kuzeyindeki Kuril Adaları bölgesinde Rusya'nın vergiden muaf bölge oluşturacak kanunu onaylamasının "talihsizlik" olduğunu bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın adalar bölgesinde vergiden muaf bölge oluşturacak kanunu kabul etmesine tepki gösterdi.

Matsuno "talihsizlik" olarak nitelediği hamlenin, " Japonya'nın dört adaya yönelik pozisyonuyla ve tarafların ortak ekonomik faaliyetleri hedefleyen müzakereleriyle uyumlu olmadığını" söyledi.

"Japonya'nın Kuzey Bölgelerine yönelik pozisyonunun, Rus muhataplara defalarca hatırlatıldığına" dikkati çeken Matsuno, Rusya'nın daha da ileri giderek "tercihli vergilendirme mevzuatını" kabul etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2021'de Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının kurum ve emlak dahil çeşitli vergilerden muaf tutulması planını açıklamıştı.

Kuril sorunu

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndan Japonya'nın Hokkaido Bölgesine uzanan ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nı ilhak etmişti.

Japonya'nın da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı bölgenin ilhakı sonrası, Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması görüşmelerinde taraflar, toprak parçaları konusundaki uyuşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan, Kuril bölgesinde vergiden muaf bölge oluşturacak Rusya'ya tepki - Son Dakika


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