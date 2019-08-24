Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması
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Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması

20 dakika önce

Japonya, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Japonya, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.


Japonya Savunma Bakanı Takeşi Iwaya, Kuzey Kore'nin Cumartesi sabahı iki yeni balistik füze ateşlediğini söyledi. Cumartesi günü Tokyo'da gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadası'nın doğusundan 06. 44 ve 07.01'de fırlatıldığını açıkladı. Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için ciddi bir sorun olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir şekilde ihlal edildiğini belirten Iwaya, Japonya'nın son füze denemelerine ilişkin mevcut bilgileri toplayıp analiz edeceğini ve gözetime devam edeceğini söyledi.


Anlaşma sona erdi


Güney Kore ile Japonya arasında 2016'da imzalanan ancak Güney Kore'nin dün yenilenmeyeceğini açıkladığı istihbarat paylaşımı anlaşmasına atıfta bulunan Iwaya, Güney Kore'nin kararının Japonya'nın bilgi toplama ve analiz faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmadığını ifade etti. Anlaşmanın Kasım ayına kadar etkili olacağını belirten Iwaya, Güney Kore ile işbirliğinin yanı sıra, ABD ile üçlü işbirliğinin sürdürüleceğine dair umudunu yineledi. - TOKYO

Kuzey Kore, Japonya, Kore, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
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