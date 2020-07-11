Japonya'dan Kuzey Kore konusunda ABD ile iş birliği vurgusu - Son Dakika

Japonya'dan Kuzey Kore konusunda ABD ile iş birliği vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Kuzey Kore konusu dahil Pasifik bölgesinin istikrarında ülkesinin ABD ile iş birliğinin önemini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Kuzey Kore konusu dahil Pasifik bölgesinin istikrarında ülkesinin ABD ile iş birliğinin önemini vurguladı.

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Motegi, Güney Kore ziyareti sonrası Tokyo'ya gelen ABD'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yürütülmesinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'u kabul etti.

İkilinin görüşmesi sonrası açıklama yapan Motegi Toşimitsu, Pasifik bölgesindeki sürekli değişken güvenlik ortamında Tokyo- Washington iş birliğinin önemine değindi.

Motegi, Kuzey Kore konusunun çözüme kavuşturulması ile özgür ve açık bir Pasifik bölgesinin istikrarı için "Japonya ve ABD'nin birlikte çalışması kritiktir" ifadesini kullandı.

"Bu çağda yeni mücadelelerle karşılaşıyoruz, müşterek ve yakın görevlerimiz daha da önem arz ediyor" diyen Biegun ise ABD'nin Kuzey Kore rejimi ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Stephen Biegun, Tokyo ziyaretinde Japonya Savunma Bakanı Kono Taro ve Başbakan Abe Şinzo'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Şigeru Kitamura ile de bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Kuzey Kore konusunda ABD ile iş birliği vurgusu - Son Dakika
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