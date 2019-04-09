Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı

Japonya'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı

25 dakika önce

Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik ticaret yasağını 2 yıl daha uzattı.

Japonya'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı, System.String[]
Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik ticaret yasağını 2 yıl daha uzattı.

Japonya'nın 2006'dan bu yana nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların bir parçası olan ticaret yasağı, Japonya'da kabinenin onayıyla 2 yıl daha uzatıldı. Japonya, normal şartlar altında Cumartesi günü sona erecek olan ve Kuzey Kore gemileri ile Kuzey Kore limanlarında duran uluslararası gemilere yönelik liman yasağını da kapsayan yaptırımları ABD ve Güney Kore işbirliğinde uygulamaya devam etmeyi planlıyor.

Pyongyang'ın nükleer silahlardan arınma sürecine dair beklentiler, Şubat ayındaki ABD-Kuzey Kore zirvesinin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından azalmıştı. Japonya'da kabinenin aldığı karar, bu sürece tepki olarak yorumlanıyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:49 Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Japonya, Güncel
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