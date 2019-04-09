Japonya'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı
1 saat önce
Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik ticaret yasağını 2 yıl daha uzattı.
Japonya
, Kuzey Kore
'ye yönelik ticaret yasağını 2 yıl daha uzattı. Japonya'nın 2006'dan bu yana nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların bir parçası olan ticaret yasağı, Japonya'da kabinenin onayıyla 2 yıl daha uzatıldı. Japonya, normal şartlar altında Cumartesi günü sona erecek olan ve Kuzey Kore gemileri ile Kuzey Kore limanlarında duran uluslararası gemilere yönelik liman yasağını da kapsayan yaptırımları ABD
ve Güney Kore
işbirliğinde uygulamaya devam etmeyi planlıyor. Pyongyang
'ın nükleer silahlardan arınma sürecine dair beklentiler, Şubat ayındaki ABD-Kuzey Kore zirvesinin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından azalmıştı. Japonya'da kabinenin aldığı karar, bu sürece tepki olarak yorumlanıyor.
(Burak Ersoy/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
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