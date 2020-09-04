Japonya'dan Lübnan'a 5 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

Japonya hükümet, geçtiğimiz ay Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan'a 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 190 kişinin ölümü ile 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlama sonrasında Japonya, Lübnan'a yardım eli uzattı. Japonya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, felaketin yaralarını sarmaya çalışan Beyrut'a 5 milyon dolarlık acil durum yardımı yapılacağı belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı Lübnan'a Dünya Gıda Programı, UNICEF, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla gıda güvenliği, barınma ve sağlık gibi alanlarda insani yardım sunulacağını belirtti. Bakanlık ayrıca bölgedeki 13 hastane ve 2 acil tıbbi hizmet tesisine de tıbbi ekipman ve onarım desteği sağlanacağını aktardı.

En az 190 kişi hayatını kaybetmişti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda tutulan amonyum nitratın neden olduğu patlama bölgeyi savaş alanına çevirmiş, en az 190 kişinin ölümü ve 6 bin kişinin yaralanmasına neden olan facianın ardından gelen baskılar üzerine Lübnan hükümeti istifa kararı almıştı. Patlamanın yol açtığı maddi zararın 15 milyar doları bulduğu ifade edilmişti. - TOKYO