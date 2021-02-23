Japonya'dan Morityus'un sahil güvenliğine 5,7 milyon dolar finansal destek

Japonya hükümeti, Hint okyanusu ülkesi Morityus'un deniz ve sahil güvenliğinin geliştirilmesi için 5,7 milyon dolar taahhüt etti.

Kamu yayıncısı NHK'nın habeirne göre hükümet, geçen yıl Japon bir firmaya ait yük gemisinin Morityus açıklarında karaya oturması sonrası, deniz güvenliğinin kalkındırılması için bu ülkeye yardım edecek.

Buna göre Japonya, Morityus'un deniz ve sahil güvenliğinin geliştirilmesi için 5,7 milyon dolar finansal destek sağlayacak.

Finansal yardımın bir kısmı, Morityus yakınlarında seyreden gemilerin izleneceği radar sisteminin tedariğine kullanılacak.

Öte yandan Morityus'a 286 milyon dolar kredi desteği de sağlanacak.

Bin ton petrol denize sızdı

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden ve 25 Temmuz 2021'de resife çarpan Panama bandıralı Wakashio isimli geminin petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.