Japonya'dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı
26.12.2020 22:34
İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık'tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini Ocak ayı sonuna kadar yasakladı.
İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık'tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini Ocak ayı sonuna kadar yasakladı.
İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu. Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık'tan Ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.
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