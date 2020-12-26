Japonya'dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı - Son Dakika

Japonya'dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

26.12.2020 22:34
Japonya'dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı, System.String[]

İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık'tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini Ocak ayı sonuna kadar yasakladı.

İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık'tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini Ocak ayı sonuna kadar yasakladı.

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu. Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık'tan Ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.


Japonya'dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

Koronavirüs, İngiltere, Japonya, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Japonya'dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı - Son Dakika Dünya


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