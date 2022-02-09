Üye Girişi
Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika

Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım

09.02.2022 15:01

Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ekonomisindeki "durgunluğa" dikkati çektiği Myanmar'da halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Myanmar'da insani şartların kötüleştiğini bildiren Bakan Hayaşi, "Japonya hükümeti muhtaç Myanmar halkına ulaşacak insani yardım sağlamayı proaktif olarak sürdürecek" dedi.

Bakanlık açıklamasına göre Japon hükümeti, Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Yardım kararının, Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar'a insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası topluma 30 Ocak'taki çağrısı sonrası alındığı bildirildi.

Söz konusu maddi yardım kapsamında gıda ve tıbbi ürünler, uluslararası kuruluşlar ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) vasıtasıyla Myanmar halkına ulaştırılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım
Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım
Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım

YORUMLAR
500

Japonya hükümeti, Japonya, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan Myanmar'a 18,5 milyon dolarlık insani yardım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement