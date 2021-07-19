Japonya'dan Myanmar'a 5,8 milyon dolarlık acil yardım - Son Dakika

Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 5,8 milyon dolarlık acil insani yardım gönderecek.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre darbe sonrası acil yardım, Myanmar'ın güneydoğusundaki Tayland sınırında konumlanan ve kıtlıkla yüzleşen 136 bin kişiye gönderilecek.

5,8 milyon dolarlık insani yardım, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları kanalıyla ulaştırılacak.

Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, " Japonya hükümeti, yardım ve destek açısından Myanmar halkının yanındadır." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.