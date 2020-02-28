Japonya'dan Nissan Motor'un firari eski başkanı Ghosn için yeni adım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'dan Nissan Motor'un firari eski başkanı Ghosn için yeni adım - Son Dakika

Japonya'dan Nissan Motor'un firari eski başkanı Ghosn için yeni adım

6 saat önce

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, yardımcısı Hiroyuki Yoshiie'nin, yolsuzluk iddiaları ile ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn hakkında muhatapları ile görüşmek üzere Lübnan'a gideceğini açıkladı.

Japonya'dan Nissan Motor'un firari eski başkanı Ghosn için yeni adım, System.String[]

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, yardımcısı Hiroyuki Yoshiie'nin, yolsuzluk iddiaları ile ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn hakkında muhatapları ile görüşmek üzere Lübnan'a gideceğini açıkladı.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili Japonya'dan yeni adım geldi. Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie'nin Ghosn konusunda muhataplarıyla görüşmek üzere Lübnan'a gideceğini söyledi. Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ile görüşmesi beklenen Yoshiie'nin, Ghosn'un Japonya'da yargı önüne çıkarılması konusundaki taleplerini yinelemesi bekleniyor.

FİRAR ETMİŞTİ

2018'de hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklanan Ghosn, geçen yıl Nisan ayında yurt dışı çıkış yasağını da içeren denetim tedbirleri ile ev hapsine alınmış, yasa dışı yollardan ülkeyi terk ederek Japonya ve dünya kamuoyunu şoke etmişti. Firarının ardından Lübnan'a sığınan Ghosn, hakkındaki iddiaları reddederek "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Abdülhamit Gül, Japonya, Lübnan, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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