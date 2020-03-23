Japonya'dan Olimpiyatlar için erteleme sinyali - Son Dakika

Avustralya ve Kanada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs salgını nedeniyle katılmama kararı aldı. Japonya Başbakanı ise organizasyonun ertelenebileceğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan ancak henüz bu doğrultuda bir karar alınmayan 2020 Tokyo Olimpiyatları konusunda katılımcı ülkeler kendi önlemlerini alıyor.



Kanada ve Avustralya, Temmuz ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunlarına katılmama kararı aldı.



Konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştiren Avustralya Olimpiyat Komitesi yetkilileri, oyunların bu yaz gerçekleştirilemeyeceğinin "açık olduğunu" belirterek Avustralyalı sporculardan 2021 yılı için hazırlanmalarını istedi.



Kanada Olimpiyat Komitesi de salgın sebebiyle sporcularını Tokyo'ya göndermeme kararı aldığını duyurdu. Kanada, Tokyo'da Ağustos ayının sonunda başlaması planlanan Paralimpik Oyunlar'a da sporcu göndermeyecek.



Abe'den erteleme sinyali



Ülkeler peş peşe çekilme kararı alırken Japonya Başbakanı Şinzo Abe de ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenebileceğini dile getirdi.



Etkinliğin "tam haliyle" yapılamayacaksa ertelenmesi gerekebileceğini ifade eden Abe, iptal seçeneğininse gündemde olmadığını söyledi. Japonya Başbakanı, parlamentoda yaptığı konuşmada, önceliğin sporcu sağlığı olduğunu vurguladı.



Rtr,dpa/CÖ,HS



(c)