Japonya'dan olimpiyatlara özel seyahat izni - Son Dakika

Japonya, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları kapsamında ülkeye gelecek sporcular seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın mevcut salgın tedbirleri altında nasıl gerçekleştirileceği merak konusu olurken Japonya'nın izleyeceği yol haritasının detayları netleşmeye başladı. Japonya hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olimpiyat müsabakaları için ülkeye gelecek sporcular ve teknik ekip, an itibariyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak. Tokyo'nun giriş yasağı uyguladığı ülke ve bölgelerden gelenler de dahil olmak üzere yabancı sporcular ve beraberindeki ekip, korona virüs testinde negatif sonuç vermeleri ve şart koşulan tedbirler kriterlerini karşılaşmaları halinde ülkeye girebilecek. Yurt dışından ülkeye geri dönen Japon sporcular için de geçerli olan kurallarla aynı olmak üzere, belirtilen koşulları karşılayan atletler 14 günlük tedbir karantinası süresince dahi müsabaka ve antrenmanlara katılabilecek. Buna rağmen, sporcular ve teknik ekiplerin Japonya'daki hareket alanları, önceden sunulacak taahhüde bağlı olarak, konaklama tesisleri, yarışma ve eğitim mekanları gibi belirli bölgelerle sınırlı olacak. Sporculardan, Japonya'ya varışlarından önceki 14 günlük süre boyunca sağlık durumlarını takip etmeleri istenecek.

2021'de yapılacak

Geçen yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Yeni takvime göre, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. - TOKYO