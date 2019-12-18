Japonya'dan Orta Doğu'ya askeri güce yeşil ışık - Son Dakika
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Japonya'dan Orta Doğu'ya askeri güce yeşil ışık

6 saat önce

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planına dair taslak bakanlar kurulu kararı, koalisyon partilerince onaylandı.

Japonya'dan Orta Doğu'ya askeri güce yeşil ışık, System.String[]

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planına dair taslak bakanlar kurulu kararı, koalisyon partilerince onaylandı.


Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı'nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini göndermeyi düşünen Japonya'da, sürece dair taslak bakanlar kurulu kararı iktidardaki koalisyon partilerinin oylarıyla onaylandı. Bölgeye bir savaş gemisi ve devriye uçağı gönderilmesini öngören tasarıya göre, hükümet görevin süresini uzatmak isterse, anayasada en üst devlet kurumu olarak tanımlanan Ulusal Meclis'e rapor verecek.


Ziyaretten sonra kesinleşecek


Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşmede İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani'ye söz konusu misyonun hedefi hakkında bilgi vermesi beklenirken, görüşme sonrasında ise taslağın resmileşmesi bekleniyor.


SDF ocak ayında yola çıkacak


Kararın kesinleşmesinin ardından hazırlık sürecine başlayacak olan SDF güçlerinin, Ocak ayının ortasında Japonya'dan ayrılması bekleniyor. Bölgeye gönderilecek savaş gemisinin, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de korsanlara karşı önleme faaliyetlerinde görev alan bir devriye uçağı ile faaliyette bulunacağı öngörülüyor.


İran karardan endişeli


İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, daha önce Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya SDF güçlerini gönderme planını desteklemediklerinin sinyalini vermiş, bölgedeki herhangi bir yabancı kuvvetin varlığının istikrar, güvenlik veya barışı artırmaya yardımcı olacağına inanmadıklarını ifade etmişti. Arakçı, İran'ın tutumunun daha önce Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye iletildiğini de eklemişti.


Japonya'dan 'bağımsız güç'


Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya'nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Japonya daha sonra, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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