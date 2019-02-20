Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Pakistan'a 10 Milyon Dolarlık Yardım

Japonya'dan Pakistan'a 10 Milyon Dolarlık Yardım

1 saat önce

Japonya, Pakistan'da yetersiz beslenmeyle mücadele, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve doğal afetlere hazırlık konularında Birleşmiş Milletler (BM) ile 10,6 milyon dolarlık yardım anlaşması imzaladı.

Japonya'dan Pakistan'a 10 Milyon Dolarlık Yardım, System.String[]
Japonya, Pakistan'da yetersiz beslenmeyle mücadele, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve doğal afetlere hazırlık konularında Birleşmiş Milletler (BM) ile 10,6 milyon dolarlık yardım anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Gıda Programı (WFP) ile Japon hükümeti arasında İslamabad'da imzalandı.

Anlaşmaya göre yapılacak 10,6 milyon dolar yardımın 3,5 milyonu Hayber Pahtunhva eyaletindeki 155 bin anne ile çocuğun yetersiz beslenmesiyle mücadele için kullanılacak. Bu eyalette yaşayan Afgan mülteci anne ve çocuklar da yardımdan faydalanabilecek.

Yardımın 3,5 milyon dolarlık miktarı Aşiretler Bölgesi olarak bilinen Pakistan'ın en geri kalmış noktasında yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerde harcanacak.

Bu yardımla özellikle yaklaşık 21 bin kişinin yaşadığı Kurram ve Orakzay bölgelerinde temel ihtiyaçlara ulaşım imkanlarının geliştirilmesiyle iş imkanlarının çoğaltılması planlanıyor.

Yardımın kalan kısmı ülkenin Hayber Pahtunhva, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde doğal afetlere hazırlık konusundaki projelerde kullanılacak.

Yardım kapsamında tsunami erken uyarı sistemi kurulacak. Kadın ve çocuklara eğitim verilmesi amaçlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Hayber, Birleşmiş Milletler, Japonya, Pakistan, Güncel
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