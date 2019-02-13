Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Pamukova'ya Proje Desteği

Japonya'dan Pamukova'ya Proje Desteği

8 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan "Pamukova Engelli Eğitim Merkezi" projesine Japonya hükümetinden destek geldi.

Japonya'dan Pamukova'ya Proje Desteği, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan "Pamukova Engelli Eğitim Merkezi" projesine Japonya hükümetinden destek geldi.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Japonya hükümetine sundukları projenin kabul edildiğini ve sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Destek almaya hak kazanan 8 projeden birinin Pamukova'dan olduğunu anlatan Karal, "Türk-Japon dostluğuna yeni bir yapı taşı olacak projemize verdiğiniz katkılar bizim tarafımızdan çok kıymetlidir ve hiç unutulmayacaktır. Projemiz en özet şekliyle engelli insanlarımızın eğitimi ve iş hayatına entegrasyonuna yöneliktir. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız ve projemizi maddi olarak desteklediğiniz için teşekkür eder, emeği geçen herkese ve Japon halkına saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Sakarya, Japonya, Pamukova, Güncel
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