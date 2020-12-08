Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi - Son Dakika

Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi

08.12.2020 12:43
Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi, System.String[]

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ekonomik mücadele kapsamında 73,6 trilyon yen (707,29 milyar dolar) değerinde üçüncü ek bütçe paketi açıklandı.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ekonomik mücadele kapsamında 73,6 trilyon yen (707,29 milyar dolar) değerinde üçüncü ek bütçe paketi açıklandı.

Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19'un ülkedeki ekonomik etkisine karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü kabine toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut mali yılın üçüncü ekstra bütçe hedefinin işletme ve iş piyasalarının ekonomik ihtiyacının karşılanması olduğunu belirten Suga Yoşihide istihdamın korunmasının öncelik taşıdığını söyledi ve "İstihdamı koruyacağız, işleri sürdürülebilir halde tutacağız ve ekonomiyi restore edeceğiz. İnsanların geçim yollarını muhafaza edeceğiz. Yeşil ve dijital ekonomiler vasıtasıyla büyümenin yolunu açacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bütçe paketi 73,6 trilyon yen (707,29 milyar dolar) finansal hacmiyle, iç turizme katkı sağlayan programlara sübvanselerin uzatılması, şirketlere istihdam desteği ile dijitalleşme ve karbon azaltımı için verilen teşvikleri kapsıyor.

Bu kapsamda, iç turizmi teşvik amacıyla temmuzda başlatılan "Seyahate Çık" kampanyası Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Salgın sürecinde gelir kaybı yaşayan ve işçi çıkarmak zorunda kalan işletmelerin yıl sonu bitecek olan finansal desteğin süresi de şubat sonuna çekildi.

Yerel idarelerin talebi doğrultusunda çalışma saatlerini kısaltılan restoran ve barlara verilen devlet desteği de artırılacak.

Sağlık tesislerine de yatak kapasitelerini artırmalarına yönelik finansal destek verilmesi söz konusu.

Öte yandan gelecek nesil bataryalar, hidrojen yakıtı, karbon dönüştürme gibi proje sahibi firmaların desteklenmesine yönelik 2030'a kadar oluşturulacak fon için 2 trilyon yen (19,2 milyar dolar), dijitalleşme teşviki için 1 trilyon yen (9,6 milyar dolar) tahsis edilecek.

Japonya'da bu yıl şimdiye dek geçirilen toplam 57,60 trilyon yen (553 milyar dolar) değerinde iki ekstra bütçe ile 2020 mali yılı toplam bütçe hacmi 160 trilyon yene (1,5 trilyon dolar) ulaşmıştı.

Başbakan, Japonya, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi
Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin         
12:34
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu         
11:41
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya         
10:47
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi         
10:22
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor 'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor         
09:45
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:52:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei