Japonya'dan Paraguay'a elektrik şebeke sistemi için 89 milyon dolarlık kredi taahhüdü - Son Dakika

Japonya, Güney Amerika ülkesi Paraguay'a elektrik şebeke sisteminin inşası için 9,29 milyar yenlik (89 milyon dolar) kredi desteği vermeyi taahhüt etti.

Kyodo ajansının haberine göre, dış ziyaret turu kapsamında Paraguay'da Asuncion kentine giden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Federico Gonzalez ile görüştü.

Motegi, görüşmede, uluslararası toplumda güç dengelerinin hızlı değiştiğini belirterek, hukukun üstünlüğü temelinde serbest ve açık uluslararası düzeni geliştirmek için iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Japonya tarafı, sürdürülebilir ve etkili bir elektrik şebeke sisteminin inşası için Paraguay'a 9,29 milyar yenlik (89 milyon dolar) kredi desteği verme taahhüdünde bulundu.

Motegi, "Umuyorum ki bu iş birliği Paraguay'ın yatırım çevresinin gelişmesini fayda sağlayacak." diye konuştu..

Bakan Gonzalez de alt yapının kalkındırılması, bilim ve teknoloji sahalarındaki yatırımların karşılıklı iş birliği ile geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Motegi, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından kabul edildi.

Japon bakanın Buenos Aires'te Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve mevkidaşı Felipe Carlos Sola ile yaptığı görüşmede de ticari yatırımların geliştirilmesinde mutabakata varıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında Japon firmalarının Arjantin'e yatırımlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Motegi, iş fırsatlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.