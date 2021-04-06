Japonya'dan Pekin'e Uygur bölgesi için somut adım çağrısı - Son Dakika

Japonya'dan Pekin'e Uygur bölgesi için somut adım çağrısı

06.04.2021 09:14
Japonya'dan Pekin'e Uygur bölgesi için somut adım çağrısı, System.String[]

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getiren Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye somut adım çağrısında bulundu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getiren Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye somut adım çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Wang'ın geçtiğimiz Kasım ayında Japonya'yı ziyaret etmesinden bu yana bir ilk olan ve yaklaşık 90 dakika süren görüşmenin Pekin'in isteği üzerine gerçekleştiği belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Motegi'nin özellikle önümüzdeki yılın ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıldönümü olması vesilesiyle çok boyutlu ikili ilişkilerde ilerleme umudunu dile getirdiği kaydedildi. Çin'in sahil güvenlik güçlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasasından duyduğu endişeyi dile getiren Motegi'nin, Pekin'i Çin gemilerinin Senkaku Adaları açıklarında Japon karasularına yönelik sınır ihlallerini durdurmaya çağırdığı belirtildi. Motegi ayrıca Hong Kong'daki durum ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri konusunda Pekin'e somut adımlar atma çağrısında bulundu.

"İç işlerimize müdahale"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Wang ve Motegi'nin bu yaz gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları ve 2022'de yapılacak Pekin Kış Olimpiyatları için iki ülkenin birbirine destek olması konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Çin ve Japonya ilişkilerini geliştirmeye istekli olduğunu kaydeden Wang'ın, buna rağmen Tokyo'yu Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi gibi konularda Çin'in iç işlerine karışmamaya çağırdığı bildirildi. Wang'ın Japonya'nın ABD'nin müttefiki olmasına rağmen, Çin ile imzaladığı Barış ve Dostluk Anlaşması'na uymak zorunda olduğunu Japon mevkidaşı Motegi'ye hatırlattığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe de görüşüldü

Görüşmede tarafların Myanmar'daki askeri darbe ve sivillere yönelik şiddet eylemlerine karşı uluslararası koordinasyon çabalarında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı öğrenilirken, korona virüs, iklim değişikliği ve ikili ticaret gibi konularda müzakereleri derinleştirmeyi kabul ettiği öğrenildi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Pekin, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Pekin'e Uygur bölgesi için somut adım çağrısı - Son Dakika


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