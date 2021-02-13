Japonya'dan Pfizer'ın Kovid-19 aşısına yeşil ışık - Son Dakika

Japonya'dan Pfizer'ın Kovid-19 aşısına yeşil ışık

13.02.2021 04:27
Japonya'dan Pfizer'ın Kovid-19 aşısına yeşil ışık, System.String[]

?Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yerel kullanımına yeşil ışık yaktı.

? Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yerel kullanımına yeşil ışık yaktı.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ülke içinde kullanımına bakanlık heyetinin olumlu yaklaştığını belirtti.

Test sonuçlarına göre aşının yeterli seviyede etkisinin anlaşıldığını aktaran Tamura, hafta içinde 20 bine yakın doktor ve hemşirenin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tamura, "Kovid-19 ile mücadelede aşıların büyük rol oynadığının farkındayız. Bu onay, mücadelenin ileriye taşınmasında ve halk sağlığının korunmasında oldukça önemli." dedi.

Başbakan Suga Yoşihide de halkın en yakın zamanda aşılanması için tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Halihazırdaki takvime göre mart ortasında ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanının, nisan başında 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlanacak.

Pfizer aşısının yaklaşık 400 bin dozluk ilk kısmını dün teslim alan Japonya'nın resmi onayı hafta başında duyurması bekleniyor.

Hükümet 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşının Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Japonya, Pfizer, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Japonya'dan Pfizer'ın Kovid-19 aşısına yeşil ışık - Son Dakika


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