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Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni - Son Dakika

Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni

11.02.2022 06:00
Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Kovid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Kovid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi.

Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.

Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi.

Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti.

Bakanlık, Aralık 2021'de Merck & Co. üretimi ağız yollu tüketilen "molnupiravir" ilacına resmi kullanım onayı vermişti.

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Sağlık Bakanlığı, Japonya, Pfizer, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni - Son Dakika
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