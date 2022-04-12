Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı - Son Dakika
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Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı

12.04.2022 07:33
Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı

Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Japon hükümeti, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi.

Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.

Hükümetin, Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacağı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının daha da yükselmesini önlemek ve ateşkesi en yakın zamanda sağlayabilmek için Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı - Son Dakika
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