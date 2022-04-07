Japonya'dan Rusya'nın "savaş suçlarının cezalandırılması" talebi - Son Dakika
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Japonya'dan Rusya'nın "savaş suçlarının cezalandırılması" talebi

07.04.2022 07:33
Japonya'dan Rusya'nın "savaş suçlarının cezalandırılması" talebi

Japon hükümeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

Japon hükümeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu düzenlediği basın toplantısında "Rus askerlerinin Ukrayna'da sivilleri öldürdüğü" haberlerinin hükümeti "şoka uğrattığını" ve bu eylemleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Masum sivillerin öldürülmesini "uluslararası insani hukukun ciddi şekilde çiğnenmesi" olarak niteleyen Matsuno, "gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Rusya'nın savaş suçlarının cezalandırılması" gerektiğini belirtti.

Japonya'nın G7 ülkeleriyle iş birliği ve uluslararası toplumla dayanışma halinde hareket ettiğini kaydeden Matsuno, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) hamlelerini ise "endişeyle" izlediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in BMGK'ye hitabında dikkati çektiği "Güvenlik Konseyinin reform edilmesi taleplerine" yönelik Matsuno ülkesinin, reform faaliyetlerine destek vereceğini kaydetti.

Buça'da bulunan sivil cesetleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.

ABD yönetimi, söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.

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Japonya, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Rusya'nın 'savaş suçlarının cezalandırılması' talebi - Son Dakika


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